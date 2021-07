LOSC : Galtier est déjà révolté par les joueurs de l’OGC Nice !

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Christophe Galtier a poussé un premier coup de gueule retentissant à l’OGC Nice. Arrivé il y a une poignée de semaines en provenance du LOSC, « Galette » n’est absolument pas satisfait du niveau global des joueurs qu’il a sous la main.

Après la nouvelle défaite enregistrée par les Aiglons samedi contre l’Union Berlin en Autriche (0-2), l’ancien coach de l’ASSE ne s’est pas privé pour le dire haut et fort.

« On fait avec les forces disponibles en ce moment mais on souffre. Il faut qu’on se remplisse physiquement mais on peut souffrir parce que l’adversaire en ce moment est meilleur que nous, et tous les adversaires sont meilleurs que nous, a-t-il déclaré après le match amical. Il faut simplement avoir de la personnalité, ne pas subir les événements, montrer plus de caractère y mettre plus d’intensité même si c’est plus difficile parce qu’on a un groupe plus que jeune, un groupe qui n’est pas encore là [...] Il y a beaucoup d’absents mais certains joueurs qui sont dans le groupe connaissent très bien la Ligue 1 et sont loin de leur niveau optimal en ce moment, ajoute Galtier. On a 15 jours pour se monter. Quand on démarrera le championnat, on ne pourra pas accepter si peu d’engagement. »

🗣️💬 "Tous les adversaires sont meilleurs que nous. (...) Évidemment qu’il y a un problème de niveau, de valeur individuelle et de niveau d’équipe."https://t.co/yxf82aQ8do — RMC Sport (@RMCsport) July 24, 2021