LOSC : Galtier et les Dogues ont déjà évité un piège avec l’OL

LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

La pression est sur le PSG, jouez libérés ! : tel est le message passé aux joueurs du LOSC par Mathieu Debuchy, le défenseur des Verts, qui était du dernier titre nordiste il y a dix ans. Avant la réception de l'OL ce week-end, Moussa Siow y est allé lui aussi de ses conseils, dans France Football.

Sow : « Le piège, c'est dans les autres matches »

« Si je devais donner un conseil aux Lillois, c'est de se focaliser vraiment sur eux-mêmes, changer le moins possible leur routine, a glissé l'ancien attaquant. Et faire très attention aux matches, disons, moins prestigieux. Car contre Lyon , la vigilance sera naturellement à son maximum. Le piège, c'est dans les autres matches.» Ce que Christophe Galtier et les siens ont déjà pu vérifier contre Montpellier (1-1) le week-end dernier...