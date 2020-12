LOSC : Galtier évoque l'AS Monaco, Renato Sanches, l'ASSE…

L'AS Monaco

« Monaco est une équipe très moderne, avec un entraîneur qui vient de Bundesliga et on retrouve les caractéristiques des équipes allemandes dans son jeu. Je pars du principe qu'il faut plus attaquer que l'adversaire pour gagner un match. Monaco est une très bonne équipe, de par la qualité de ses joueurs. C'est une équipe qui a une forme physique de haut niveau, qui impose un combat physique. Elle est performante, agréable à voir jouer. Mais on ne changera pas notre manière de jouer. »

Des Dogues menés lors des 3 derniers matches

« On n'est pas contents d'être menés mais Brest est une chose, Saint-Étienne est un fait de match et je crois que contre le Sparta, ils ont eu très peu de situations et on aurait dû mener au score. A Saint-Étienne, il y a eu six changements. Ça peut déclencher du retard à l'allumage. C'est mieux de démarrer le match à fond, dès la première minute, mais je remarque que plus le match avance, on est de mieux en mieux sur la durée. »

Le point sur les blessés

« On va voir l'évolution de la blessure pour Luiz. Luiz est un joueur qui accélère, sprinteur, qui a enchaîné les matchs. On essaie de voir s'il sera disponible avant Paris, pour Paris ou pour Montpellier. Renato est un joueur très explosif, très généreux. Le contexte d'un calendrier chargé fait qu'il y a beaucoup de blessures cette saison. C'est le lot de toutes les équipes qui enchaînent cette saison. On a beaucoup d'espoirs pour qu'ils soientt présents pour le match face au Celtic. »

« Ce sera le même groupe que face au Sparta Prague sans Luiz Araujo, victime d'une petite lésion musculaire à la cuisse. Je ne récupère pas Renato, Jérémy et Zeki. C'est imminent mais il faut être très vigilant avec l'enchaînement des matchs. »

