LOSC : Galtier frappé par un gros coup dur à Angers !

Christophe Galtier a donné des nouvelles de son effectif avant le déplacement à Angers en évoquant notamment l’absence de José Fonte. La demande en appel devant le CNOSF pour annuler sa suspension dimanche en Anjou a été refusée. « José Fonte ne sera pas là dimanche (...) Dimanche, ce sera Tiago Djalo en défense centrale. Pourquoi ? Parce que c'est le spécialiste du poste et qu'il m'a donné satisfaction dans ce rôle, a-t-il affirmé en conférence de presse. Le CNOSF a suivi la position de la FFF et de la LFP. José est actuellement suspendu (...) Je pense qu'il faut respecter la décision même si on est dans un dossier très technique. Nous avons préparé notre match en considérant que José n'allait pas jouer. »

Hormis Fonte, le LOSC a été bien briefé par Galtier

Au sujet du reste de l’équipe alignée à Angers, le coach du LOSC a bien préparé le terrain. « Les joueurs savent, par rapport à ce qu'on a fait, qui va débuter dimanche, a-t-il ajouté. On a travaillé notre plan de jeu, étudié Angers et j'ai préféré insister sur notre onze de départ, avec les différentes variations possibles, pour que tout le monde soit prêt. »

« Champion avec une telle concurrence, c'est un exploit »

Pour la première fois de la saison, Galtier a semblé penser au titre ! « Je crois, en étant très honnête, que quand vous êtes champion de France avec une telle concurrence, c'est un exploit, quelque chose d'exceptionnel, a-t-il reconnu. Évidemment que les supporters aimeraient faire la fête avec nous en entrant si nous réalisions l'exploit (...) Mais ce n'est pas une pression car la saison du LOSC est magnifique. On a une finale parce que mes joueurs ont fait une grande saison. »