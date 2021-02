LOSC : Galtier livre les clefs d'une remontada contre l'Ajax

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Fin psychologue, Christophe Galtier a lancé un message plein d'optimisme à ses joueurs ce soir en conférence de presse. Battus lors du match aller, à Lille (1-2), les Dogues ne doivent pas perdre espoir avant le 16e de finale retour de demain contre l'Ajax à Amsterdam. Mais pour espérer réaliser une remontada, le technicien attend de ses troupes qu'elles se livrent sans retenue.

« Nous ne devons pas perdre confiance. Certains joueurs peuvent douter après le match aller. Mais demain, il faudra effacer ça de nos mémoires pour faire ce qu’on sait bien faire. On va devoir se livrer sans retenue, de manière intelligente mais aussi insouciante. On ne doit pas avoir de regrets comme à l’aller. On peut faire beaucoup mieux. ».