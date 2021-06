LOSC : Galtier n'est pas encore Niçois, mais son remplaçant désigné est toujours disponible !

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

C'est assurément une nouvelle qui ne déplaira pas aux supporters du LOSC tant le Suisse est espéré dans le Nord avec le départ probable de Christophe Galtier à l'OGC Nice : Lucien Favre (63 ans) est toujours sans club.

En effet, alors qu'il se rapprochait à grands pas de Crystal Palace qui en avait fait sa nouvelle priorité suite au départ à la retraite de Roy Hodgson, l'ancien coach de Nice et du Borussia Dortmund a finalement refusé de rejoindre le club londonien. D'après The Guardian, le technicien helvète aurait avisé les dirigeants des Eagles de sa volonté de prendre une pause plus longue plutôt que de repartir directement au combat en Premier League.

Plus longue de quelques jours le temps que Lille et Nice s'entendent sur le montant du transfert de Christophe Galtier par exemple ?