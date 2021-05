LOSC : Galtier passe des coups de fil à l’OL, l’ASSE n’est plus un obstacle à sa signature !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Christophe Galtier quitte le LOSC au sommet. Hier, le technicien marseillais a annoncé son départ de Luchin et provoqué un mini séisme dans le Nord. « Christophe a pris la décision de quitter le LOSC. Je le respecte et dois l'accepter (...) J'ai naturellement tenté de le convaincre de rester, mais je crois que sa décision était déjà prise. Nous ne pouvons que le remercier pour tout ce qu'il a apporté ici », a témoigné Olivier Létang.

La question est désormais de savoir où Galtier rebondira-t-il ? En pole position, l’OGC Nice part avec un train d’avance sur l’OL grâce aux bonnes relations entre l’intéressé et Julien Fournier. Cela dit, « Galette » a également de bons contacts à l’OL, où il a laissé une belle image du temps où il était l’adjoint d’Alain Perrin. « Galtier conserve d’ailleurs toujours des relations téléphoniques avec certains membres du club », glisse L’Équipe après avoir évoqué une rencontre hier avec Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot. Journaliste à Canal+, David Berger a laissé entendre sur le plateau du Late Football Club qu’Aulas aurait inversé la tendance.

« Je ne sais pas si je suis encore identifié Saint-Etienne »

« Lyon est un des gros clubs du Championnat. Être sollicité par Lyon est très valorisant. Le fait qu'il ne soit pas en Ligue des champions ne m'interpelle pas plus que cela », a expliqué Galtier dans le quotidien sportif. Son passé à l’ASSE pourrait-il être un frein pour rejoindre le club rival ? « Je ne sais pas si je suis encore identifié Saint-Etienne, a-t-il poursuivi. On a fait beaucoup de derbies, c'est vrai, quand même. Mais ça ne rentre pas dans ma réflexion. Je pense avoir prouvé, partout où je suis passé, que je me donnais à 200 % pour le maillot et les personnes qui m'engagent. J'ai le respect de l'engagement. »