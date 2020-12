LOSC : Galtier prêt à renouveler un gros pari face au Celtic Glasgow ?

Souvent considéré de manière injuste comme un simple meneur d'hommes, Christophe Galtier est également un fin tacticien capable de coups de génie. Il y a quelques années, du côté de l'AS Saint-Etienne, c'est notamment lui qui avait repositionné Loïc Perrin en charnière centrale avec le succès que l'on sait.

Du côté du LOSC, le Marseillais envisage un pari similaire avec Timothy Weah. Attaquant de formation au PSG, blessé toute la saison dernière, l'Américain a beaucoup de mal à gratter du temps de jeu en pointe, face à la concurrence féroce de Burak Yilmaz, Yusuf Yazici ou encore Jonathan David. Les ailes offensives étant aussi bouchées, Weah pourrait continuer de reculer pour glaner du temps de jeu.

« Jouer derrière, c'est une nouvelle expérience et j'aime ça »

Contre le Sparta Prague la semaine dernière, le fils de Mister George a profité des absences de Celik et Pied, ainsi que de la fatigue accumulée par Tiago Djalo pour rentrer au poste de latéral droit et y briller (une passe décisive). Une reconversion plus pérenne que l'ancien Parisien n'exclut pas.

« Même au poste de gardien de but, j'accepterais de jouer. Je suis encore un jeune joueur, je me dois d'être ouvert à l'idée d'évoluer à différents postes. Quand tu es dans cette situation, même si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu dois être capable de le faire pour ton équipe. Jouer derrière, c'est une nouvelle expérience et j'aime ça, je suis prêt à tout pour aider l'équipe », a-t-il glissé.

Cette option, qui ne sera pas forcément celle privilégiée ce soir, Christophe Galtier semble l'apprécier : « Quand vous êtes sur des matchs avec une domination forte, face à un bloc très bas, je suis persuadé que Tim peut être un joueur utile si on veut de la largeur, de la percussion et une qualité de centre. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait contre Prague ».