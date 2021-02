LOSC : Galtier prêt à sacrifier deux stars des Dogues face au RC Strasbourg ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

La prise de conscience a été immédiate dès lors que le LOSC a été éliminé par l'Ajax en Ligue Europa (1-2, 1-2). Avec son large effectif bâti pour l'Europe, Christophe Galtier va devoir la jouer fine pour concerner son groupe.

Certains postes sont largement doublés et maintenant que les matchs vont moins s'enchaîner et que le sprint final va s'enlencher, le technicien nordiste va devoir trancher dans le vif avec des choix douloureux. Et cela commence dès ce dimanche 17h avec la réception du RC Strasbourg.

Renato Sanches et Yazici sur le banc ?

L'Equipe comme la Voix du Nord pressentent deux choix très forts de la part du coach lillois. Renato Sanches et Yusuf Yazici, deux des stars du club qui étaient sur le terrain jeudi sur la pelouse d'Amsterdam, pourraient démarrer sur le banc face aux Alsaciens. Jonathan Ikoné pourrait ainsi épauler Jonathan David alors que le duo Soumaré – André devrait débuter au milieu de terrain.