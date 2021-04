LOSC : Galtier reçoit deux coups de pouce avant Nice

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Leader de Ligue 1 avec 1 point d'avance sur le Paris Saint-Germain et 2 points sur l'AS Monaco, le LOSC reçoit, ce samedi au stade Pierre-Mauroy, l'OGC Nice, pour le compte de la 35e journée de championnat.

Thuram et Gouiri forfaits

Pour cette rencontre, l'entraîneur des Dogues, Christophe Galtier, enregistre deux bonnes nouvelles. En effet, Khephren Thuram et Amine Gouiri, tous deux en phase de reprise à cause d'une blessure au mollet, seront absents du côté des Aiglons. Ces deux forfaits s'ajoutent à ceux de Dante, Jeff Reine-Adelaide et Myziane Maolida.

