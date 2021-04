LOSC : Galtier reçoit un nouveau signe positif contre l’OL

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Ce dimanche soir, à cinq journées de la fin du championnat, la confrontation directe entre l'OL et le LOSC va valoir très cher dans la course au titre. Le LOSC est en tête mais après son nul contre Montpellier (1-1), il ne compte plus qu'un point d'avance sur le PSG, vainqueur sur le fil de l'ASSE (3-2). Derrière, Monaco et l'OL sont à 2 et 3 points des Dogues, dans une fin de saison à suspens.

Meilleure défense de L1, le LOSC a montré à Paris (1-0) qu'il savait maitriser les grands rendez-vous. L'équipe de Christophe Galtier avait frappé un grand coup au Parc, grâce à Jonathan David. Et de son côté, Lyon vient de subir une désillusion en s'inclinant en quart de finale de Coupe de France sur ses terres face à Monaco (0-2). Un OL qui vient de concéder 4 défaites sur ses 10 derniers matches au Groupama...