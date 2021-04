LOSC : Galtier reçoit un signe d'espoir rassurant en vue du titre

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Victorieux ce vendredi sur la pelouse du FC Metz (2-0), en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le LOSC a conforté sa place de leader au classement, conservant 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, qui s'est imposé ce samedi sur le terrain du RC Strasbourg (4-1).

Lille se rapproche du titre

Lille, champion de France dix ans après l'équipe de Rudi Garcia ? On s'y dirige semaine après semaine, match après match. D'autant plus que 15 des 17 dernières équipes en tête après 32 journées de Ligue 1 ont remporté le titre. Seules exceptions pour l'Olympique de Marseille en 2008-2009 et 2010-2011. De quoi rassurer l'entraîneur des Dogues, Christophe Galtier, qui estime être "encore loin" du titre.