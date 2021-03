LOSC : Galtier teste un nouveau goleador très prolifique avant l’OM

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Christophe Galtier en dira plus sur le groupe qu’il aura à sa disposition face à l’OM (mercredi, 21h) en conférence de presse à la mi-journée. Pour l’instant, on sait déjà que Zeki Celik est très incertain alors que Burak Yilmaz est d’ores et déjà forfait.

Pour le remplacer, le coach du LOSC a plusieurs solutions mais il a tenté une petite expérience hier à l’entraînement en incorporant le jeune José Bica. Comme le fait remarquer Le Petit Lillois, l’attaquant portugais (17 ans) a été appelé pour la première fois à l'entraînement avec le groupe professionnel, lui qui a inscrit sept buts sur les cinq derniers matchs amicaux de la réserve !

Cela ne sera doute doute pas suffisant pour le convoquer dans un tel choc de L1 mais peut-être assez pour se donner une solution supplémentaire en cas de coup dur à venir en attaque.