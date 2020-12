LOSC : Gérard Lopez avait trouvé des investisseurs au Moyen Orient !

Zapping But! Football Club LOSC : le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

C'est officiel depuis hier soir, Gérard Lopez n'est plus le président du LOSC. Il a été remplacé par Olivier Létang. Le fonds luxembourgeois Merlyn lui a racheté le club et Elliott a injecté une cinquantaine de millions d'euros pour permettre aux Dogues de terminer la saison. Mais L'Equipe révèle dans son édition du jour que Lopez avait un plan pour continuer à la barre du club nordiste et que cela passait par des investisseurs venus du Moyen Orient.

Le Brexit a eu raison de son plan

« Selon la DNCG, la LFP et un dirigeant de haut rang du football français, Gérard Lopez aurait proposé un plan de refinancement sur les cinq prochaines années. Et il envisageait d’obtenir une ligne de crédit de 50 M€ supplémentaire. Il s’appuyait pour cela sur le travail de eux cabinets d’avocats d’affaires parisiens, qui avaient noué des contacts avec un investisseur au Moyen-Orient prêt à remplacer Elliott et à injecter 250 M€ ! »

« Mais lors d’un premier rendez-vous à Londres cette semaine, Elliott a balayé cette option. Les dirigeants du fonds lui auraient expliqué que la pandémie de Covid-19 et le désengagement de Mediapro condamnaient son modèle économique. Le LOSC doit encore 123 M€ en capital, majoritairement à Elliott, très peu à JP Morgan. Plus 40 à 50 M€ d’intérêts. Cette dette aurait pu être réduite de manière sensible avec un nouveau mercato réussi à l’été 2021, bénéficiaire autour de 150 M€. Mais les financiers d’Elliott n’y ont pas cru, avec un autre paramètre en tête, le Brexit, qui va limiter les départs des joueurs de L1 vers la Premier League. »