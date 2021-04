LOSC : Gérard Lopez débloque 140 M€ et prépare un nouveau carnage !

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Gérard Lopez refait parler de lui. Après son départ sulfureux de la présidence du LOSC en décembre dernier, l’homme d’affaires franco-luxembourgeois se fait discret dans les médias mais n’a pas rangé son tablier pour autant. D’après Duncan Castles, Lopez aurait en effet formulé une offre de 125 millions de livres sterling (environ 143 M€) pour racheter Southampton !

Toujours selon le journaliste du très sérieux Sunday Times, le propriétaire du club anglais en demanderait le double pour lâcher son bien. Sur les réseaux sociaux, cette annonce fracassante n’est pas passée inaperçue.

Les supporters du LOSC n’ont pas tardé à réagir en rappelant que l’intéressé avait mis le club nordiste dans un sacré bourbier financier lors de son passage entre 2017 et 2020... sans oublier que c’est aussi grâce à lui qu’il peut finir champion fin mai...

Former Lille and Lotus F1 owner Gerard Lopez bids to buy Southampton.https://t.co/fifVT01PQ2 pic.twitter.com/r4de19UnRQ