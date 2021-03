LOSC : Gérard Lopez laisse un nouveau club au bord de la faillite !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Comme Olivier Létang l'a annoncé lors de sa nomination à la présidence du LOSC, le club nordiste allait vers de grosses déconvenues économiques si Gérard Lopez en restait le principal actionnaire. Heureusement, Merlyn Partners a racheté la dette des Dogues et repris la gestion du club à l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois.

Des salaires impayés du côté de Mouscron

Mais si le LOSC est tiré d'affaires, l'Excel Mouscron (D1 belge), le club racheté l'été dernier par Gérard Lopez, a du souci à se faire. En effet, selon RTL Belgique, les salaires des joueurs et du staff n'ont pas été versés en février et le Conseil d'Administration de l'Excel a mis Gérard Lopez en demeure de payer les sommes dûes.

L'ancien patron de l'écurie de F1 Lotus n'aurait plus versé un euro dans les caisses du club mouscronnais depuis janvier. En cause ? La rupture du contrat de partenariat signé entre Mouscron et le LOSC. Le club belge doit apporter les garanties autour de son budget de six millions d'euros sous peine de ne pouvoir obtenir la licence nécessaire pour évoluer en Jupiler Pro League en 2021-22.