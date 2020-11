LOSC : Gérard Lopez livre les clés de la renaissance de Renato Sanches

Dans la lignée de ses grands matches de la saison dernière, Renato Sanches est revenu à un très haut niveau sous les couleurs du LOSC. Brillant à ses débuts à Benfica, plus en difficulté au Bayern Munich où il était parti à seulement 18 ans, le Portugais de 23 ans a repris le fil de sa carrière... Pour le plus grand bonheur de Gérard Lopez qui avait cru en ce pari, n'hésitant pas à débourser 20 M€ pour le faire venir de Bavière.

Séduit par le « personnage » Renato Sanches

Dans l'émission Culture Foot sur Téléfoot, le président du LOSC s'est envoyé des fleurs pour sa gestion de Renato Sanches : « Ce que j’aime chez Renato, c’est d’abord le personnage. C’est quelqu’un de très attachant. C’est un compétiteur né qu’il faut réussir à gérer. Christophe (Galtier) a parfois du travail, mais on est allé le chercher pour cela. Je me rappelle quand il est arrivé avoir déclaré qu’il fallait le protéger, lui donner de l’amour car les joueurs jeunes ont besoin de cela. Une chose qui pu lui manquer dans le passé. Aujourd’hui, il est en confiance car il sait qu’il est dans un environnement qui lui donne ce dont il a besoin et il nous donne du plaisir comme jeudi à Milan ».

Avec un joueur de classe mondiale dans l'entrejeu, les Dogues paraissent suffisamment armés pour réaliser de grandes choses en Ligue Europa et en Ligue 1.