LOSC : Gérard Lopez ou Olivier Létang, l'effectif ne remarque rien...

Plusieurs jours, déjà, que le LOSC s'agite. En raison, bien entendu, du départ non prévu de son président Gérard Lopez, prié de laisser la place par un fonds d'investissement inquiet quant aux finances. Arrivé à sa place, l'ancien patron du Stade Rennais, Olivier Létang, qui fa devoir concilier économies et sportif, le LOSC étant lancé pour la course au titre.

Restait tout de même à savoir comment les joueurs de Christophe Galtier vivaient ce coup de théâtre inattendu. Et, de toute évidence, ça ne bouscule pas leur quotidien. Ainsi, Zeki Çelik, dans une interview avec BeIN Sports Turquie et des propos retranscrits par lepetitlillois, a donné son point de vue. "Après avoir changé de main, il n’y a pas eu vraiment de changement. Même si le nouveau président nous accompagne toujours aux repas et aux séances d’entraînement. De notre point de vue, il n’y a pas eu de réel changement dans notre fonctionnement."