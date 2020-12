LOSC : Gérard Lopez savoure, Pierre Ménès voit les Dogues éliminer l’Ajax !

Le LOSC est fixé. Deuxièmes de leur groupe après avoir subi une défaite face au Celtic Glasgow pour boucler leur première phase, les Dogues affronteront l’Ajax Amsterdam en 16es de finale de la Ligue Europa avec le désavantage de recevoir le jeudi 18 février, avant le retour une semaine plus tard. Pas de quoi faire trembler Gérard Lopez.

« On savait qu'on allait avoir un gros club, confie le président du LOSC à L’Équipe. Comme j'ai l'impression qu'on se laisse moins surprendre dans les gros matches cette saison, ce n'est peut-être pas plus mal. C'est un grand d'Europe, un adversaire prestigieux avec lequel nous entretenons d'excellentes relations. J'admire leur culture de jeu, un principe que l'on essaye d'instaurer au LOSC. Ce ne sera pas non plus un déplacement trop lointain, ce qui est pratique par les temps qui courent. »

Un match à la portée des Dogues ?

Pierre Ménès a totalement validé l’impression de confiance laissée par Lopez avant cette double confrontation. « Lille - Ajax, un affrontement de style passionnant et un match à la portée des Dogues. Vivement », a tweeté le consultant de Canal+. La saison dernière, le club néerlandais s'était imposé à deux reprises face au LOSC en phase de groupes de C1 (3-0 à Amsterdam, 2-0 à Lille).