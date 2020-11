LOSC : Gérard Lopez se sert du Milan pour raviver la polémique de la fin de la saison

C'est un Gérard Lopez particulièrement mordant qui s'est présenté au micro de Culture Foot hier soir. Le président du LOSC, boosté par la belle victoire de son équipe sur la pelouse de San Siro (3-0) jeudi soir, a pu régler quelques comptes. Notamment avec ceux ayant voté l'arrêt prématuré de la L1 après la crise sanitaire, ceux-là même qui sont en grandes difficultés aujourd'hui en Champions League alors que ses Dogues ont dévoré l'AC Milan.

"On a été lésés par la fin du championnat"

"On a une revanche à prendre. On n’a pas fait de scandale sur cela, mais nous savons très bien qu’on a été lésés par la fin du championnat et plutôt que de rester là-dessus, nous voulons jouer la Ligue 1 et l’Europa League à fond. Après jouer les compétitions, ne veut pas dire forcément obtenir des résultats, mais l’ambition de gagner y est. les joueurs commencent chaque match en ayant la certitude qu’ils peuvent battre n’importe qui."

"Je suis fier de la performance de mes joueurs et j’ai même été ému pendant et après le match. Ils m’impressionnent déjà depuis le début de saison car ils se montrent très sûrs d’eux sur le terrain. Ils ne craignent pas les adversaires, et ont envie d’imprimer leur jeu. Tout le monde court pour tout le monde, ils se battent l’un pour l’autre. On ressent cette envie que le groupe a de gagner tous les matchs. C’est une force de caractère qui devient une culture dans le vestiaire."