LOSC : Gérard Lopez veut racheter un club de Premier League et remercie les Lillois

L'info est signée France Football. Selon le média, Gérard Lopez ambitionne de racheter Southampton. Ancien président du LOSC, l’homme d’affaires luxembourgeois voudrait devenir le propriétaire des Saints, mis en vente depuis un an par Gao Jisheng, son propriétaire depuis trois ans. Par ailleurs, Lopez, endeuillé par la mort de son père ce week-end et à qui Christophe Galtier avait dédié la victoire des Dogues contre Nice (2-0), a envoyé un message au site Petit Lillois afin de remercier les supporters et le club nordiste de son soutien. La voici :

« À vous tous,

Par ces quelques mots, je voulais remercier tous ceux qui m’ont témoigné leur soutien dans cette période difficile de ma vie. Joueurs, staff, salariés du LOSC, journalistes, agents, supporters sur les réseaux sociaux, un grand merci ! Un tel soutien, ça ne s’oublie pas…

Je souhaite également remercier tout particulièrement notre coach Christophe Galtier pour ses mots qui m’ont touché droit au cœur après la magnifique victoire de samedi.

Prenez soin de vous.

Allez le LOSC !

Sa déclaration complète est disponible ici 👇https://t.co/W6Eup8Svpb — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) May 3, 2021

Gérard »