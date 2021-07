LOSC, Girondins : Daniel Riolo jette un froid sur Gourvennec à Lille

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Jocelyn Gourvennec ne fait pas l’unanimité dans le Nord. Après que des supporters lillois sont même allés jusqu’à la publication d’une pétition pour contester sa venue, Daniel Riolo a fait part de ses inquiétudes sur les capacités de l’ancien entraineur de Guingamp à gérer le récent champion de France.

« C’est très étonnant qu’un club qui est champion de France se tourne vers un entraineur qui a tout à démontrer, qui arrive avec une grosse pression, qui n’a pas entrainé depuis longtemps et dont les dernières expériences n’ont pas été bonnes. Gourvennec, on en disait beaucoup de bien parce que c’était un des fleurons de la nouvelle génération des entraineurs français et son discours était intéressant et différent de ce qu’on pouvait entendre. Je ne sais pas ce qui s’est passé après Guingamp, je trouve qu’il s’est perdu et il va falloir qu’il retrouve la flamme, l’ambition de ses débuts parce que c’était un entraineur ambitieux. Il voyait les choses différemment. C’est un énorme risque et pour lui et pour Lille. Je lui souhaite de réussir mais je suis très étonné qu’un club champion de France se tourne vers un entraineur aussi peu expérimenté au moment où le club va aller jouer la Ligue des Champions avec un effectif qui sera probablement très diminué puisque le club doit vendre et va peu recruter. Sacré pari ».

Propos issus des ondes d’RMC, retranscris par Girondins4Ever.