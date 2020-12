Ce dimanche, le LOSC de Christophe Galtier (2e de L1 avec 26 pts avant la 14e journée) a une occasion en or de mettre la pression sur ses rivaux. Pour cela, les Dogues doivent battre les Girondins de Bordeaux ce dimanche (17h) au stade Pierre Mauroy. Une équipe aquitaine qui souffle le chaud et le froid (10e avec 19 pts), portée par l'irrégularité et le talent d'Hatem Ben Arfa.

Le LOSC co-diffusé par Canal et Téléfoot