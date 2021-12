LOSC, Girondins : Gérard Lopez revient sur son histoire avec les Dogues et pique Olivier Létang

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Demain, les Girondins de Bordeaux accueillent le LOSC pour la 19e journée de championnat. Un rendez-vous forcément particulier pour Gérard Lopez, ancien propriétaire des Dogues qui a racheté le FCGB l'été dernier. Le dirigeant a accordé une interview à La Voix du Nord, parue ce mardi, dans laquelle il revient sur la fin de son aventure douloureux dans le Nord il y a un an et son rachat des Girondins l'été dernier.

« Ce match n’est pas anodin. J’ai vécu à Lille des moments incroyables. Ce que j’ai vécu avec le LOSC est puissant et fort. Il y a toujours une attaque vis-à-vis des joueurs, des supporters, des gens à l’intérieur du club qui continuent de m’écrire. J’ai encore reçu plein de messages après la qualification en 8es de finale de la Champions League… Mon départ ? Il y a eu de la douleur à un moment donné. Des employés du club avaient organisé un appel vidéo juste après mon départ, certains se sont mis à pleurer, ça m’a beaucoup touché. »

"Il y a un peu d’amertume de la part de ceux qui sont arrivés…"

« A ceux qui ont critiqué la dette, je leur réponds que le LOSC est sans doute aujourd’hui le club le plus bénéficiaire de la Ligue 1, avec un effectif qu’on a construit dont la valeur est énorme, qui dépasse les 300 M€. Beaucoup de choses ont été dites et je ne préfère pas les commenter, parce que je sais ce qui a été fait. Après, il y a peut-être un peu d’amertume de la part de ceux qui sont arrivés et qui se mettent une grosse pression à l’idée de poursuivre ce qu’on a pu réussir. »

« Je sais que les gens se demandent comment j’ai fait pour passer de Lille à Bordeaux. Contrairement à ce qui a été dit, je ne suis pas un financier du foot, je suis d’abord un passionné qui ne peut pas vivre sans foot. Et je suis quelqu’un qui essaie de donner des moyens à un club pour réussir, comme cela a été le cas à Lille. Et puis est arrivé à Bordeaux. A Lille, on a réussi quelque chose d’inoubliable, c’est une histoire que je regarderai toujours avec amour, mais aujourd’hui, mon club, c’est Bordeaux. »

Gérard Lopez : "Bordeaux est un club que je connais bien, c’est le club de mon enfance. Je suis tombé amoureux d’une ville, d’un club"



