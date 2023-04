LOSC, Girondins : Gérard Lopez une nouvelle fois pointé du doigt pour sa gestion financière, l'ASSE flouée ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce n'est pas la première fois que Romain Molina stigmatise la gestion très risquée de Gérard Lopez. L'homme d'affaires a déjà coulé une écurie de F1 (Lotus), un club belge (l'Excel de Mouscron), les Girondins de Bordeaux et il s'en est fallu de peu qu'il en fasse de même avec le LOSC. Il a été débarqué avant que les choses ne tournent vraiment mal il y a deux ans et demi et, depuis, les Dogues font ce qu'ils peuvent pour renflouer les caisses. Mais ils trainent toujours un sacré passif, comme l'a expliqué Molina sur Twitter : "Les deux seuls clubs de L1 à présenter des situations nettes négatives en 2021/22 sont Lille avec -41 M€ (c'était -61 l'an passé) et Bordeaux. Un point commun... Bordeaux a présenté une situation nette de -59 M€ l'an passé à la DNCG (le club était à -29 un an auparavant) et des pertes de 53 M€ sur la saison... Depuis le rachat par GACP et ensuite Lopez, c'est effrayant. C'est à se demander combien de temps ça va durer".