LOSC - Girondins : la réaction de Gourvennec après la contre-performance des Dogues

Malgré une nette domination et des occasions en pagaille, le LOSC n'a pas fait mieux qu'un match nul ce samedi face aux Girondins de Bordeaux (0-0), à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, l'entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec, n'a pas caché sa déception après cette contre-performance.

"C’est une contre-performance"

"Evidemment, c’est une contre-performance à domicile, à onze contre dix pendant une mi-temps. On a eu du mal à mettre du rythme en première mi-temps, on voulait emballer le match, faire une entame forte, et on a eu du mal. Même si Bordeaux a bien défendu dans sa moitié, on n’a pas été très justes en première mi-temps. On a modifié à la mi-temps, on a fait des changements assez vite, qui ont impacté aussi le jeu sur la seconde mi-temps qui a été à sens unique. On a poussé, on marque trois fois, et ça ne se joue à pas grand-chose. Gaëtan Poussin a aussi fait des arrêts. On a eu quelques imprécisions, on n’a pas été suffisamment précis malgré la pression qu’on a mise en seconde. Et on n’a pas réussi à faire la différence."

EN DIRECT : suivez la conférence de presse après #LOSCFCGB

Fabien Chorlet

Rédacteur