LOSC, Girondins : Létang tacle Lopez à la gorge

Dans une longue interview accordée à nos confrères de la Voix du Nord, Olivier Létang a fustigé l'ancien propriétaire du LOSC, Gérard Lopez, et sa gestion dangereuse du club lillois.

"Je n’aime pas critiquer ce qu’il s’est passé auparavant, mais au bout d’un moment je dis stop surtout si on me soupçonne de mentir. Il faut arrêter de raconter des histoires et dire la vérité. Pour revenir sur le LOSC, quand un club génère un déficit opérationnel, structurel et présente une dette hors financière au 31 décembre 2020 de 160 millions d’euros avec un cash disponible de 9 millions d’euros, il est en situation de naufrage économique", a expliqué le président des Dogues, avant de critiquer sévèrement Gérard Lopez, qui est aujourd'hui à la tête des Girondins de Bordeaux.

"Il est très fort, mais la communication n’est pas plus forte que les chiffres. Il faut un discours vrai. Les comptes du LOSC n’étaient jamais déposés. Aujourd’hui, ils sont à disposition et nous n’avons rien à cacher. C’est ça être responsable. Ma mission est de prendre soin de ce très beau club, de le pérenniser et de ne pas faire croire n’importe quoi et de vivre chaque année en le mettant en danger comme cela a été fait. Le LOSC existait avant nous, et il existera après."

LOSC : Mercato, finances, Europe... Olivier Létang joue franc-jeu, « On ne va pas se prendre pour d’autres » https://t.co/LMUmgdvY6u pic.twitter.com/q9KWjxsNBm — La Voix des Sports (@lavoixdessports) September 6, 2021