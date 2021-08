LOSC : Gourvennec a entre les mains un record cher à Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il va devoir s’y habituer, Jocelyn Gourvennec, et il en a certainement conscience : l’ombre de Christophe Galtier va le poursuivre partout durant ses premiers mois à Lille. A moins qu’il ne réalise un exploit aussi gigantesque que remporter un titre de champion de France au nez et à la barbe d’un club use et abuse du dopage financier, comme on le voit actuellement avec Lionel Messi, il sera condamné à être systématiquement comparé.

Et ça commence dès cet après-midi avec le déplacement à Metz. Le LOSC reste sur une série de 14 matches sans défaite loin de ses bases en Ligue 1 (12 victoires, 2 nuls). C’est le record historique du club nordiste. Et l’un de ceux que Gourvennec serait bien inspiré d’entretenir s’il veut que les choses se passent bien pour lui à Lille.

