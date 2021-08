LOSC : Gourvennec a identifié le mal des Dogues face à Metz (3-3)

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Vainqueur du Trophée des Champions contre le PSG une semaine plus tôt (1-0), le LOSC est passé tout proche de la correctionnelle ce dimanche à Metz (3-3). En effet, le Champion de France ne doit son point qu'à un but signé de son taulier Burak Yilmaz à la 97e minute du match.

En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a vite identifié ce qui a plombé son équipe : « On a fait de très bonnes choses et des choses moins bonnes et assez inhabituelles, pendant 20 minutes, où on a remis Metz en selle. Ç'a vraiment tardé pour qu'on revienne au score, mais c'était bien pour les supporters qui étaient présents. Ils ont fait beaucoup de bruit et on les en remercie. On a vu l'esprit lillois, cette capacité à être dur, et en même temps quelques errements qui nous coûtent cher sur le plan défensif et qu'il faudra qu'on retravaille la semaine prochaine », a fait savoir le technicien.

Les Dogues ont une semaine pour peaufiner les réglages avant d'affronter l'OGC Nice pour les retrouvailles entre Christophe Galtier et le stade Pierre-Mauroy.