LOSC : Gourvennec a recadré un poids lourd du vestiaire

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

C’est un dossier sur lequel Jocelyn Gourvennec s’est rapidement penché en début de saison : Jonathan Ikoné. Parce qu’il aimerait le revoir au niveau qui a été le sien il n’y a pas si longtemps, le nouvel entraîneur du LOSC lui a longuement parlé cet été, en tête à tête, dans l’espoir que cette saison 2021-2022 soit pour lui celle de la relance.

« On a vraiment eu une bonne discussion, raconte l’entraîneur du LOSC dans L’Équipe. Je lui ai dit que je trouvais vraiment dommage qu’il n’ait pas pu s’exprimer davantage la saison passée, alors que le LOSC a été champion de France. Et que je trouvais dommage qu’il ait perdu sa place en équipe de France une année de Championnat d’Europe, alors qu’il avait été champion. Je lui ai dit qu’on croyait en lui, ici, et que s’il en avait la volonté, je serai le premier à l’aider à retrouver ses meilleures sensations. »

Depuis la rentrée des classes, le recadrage de Gourvennec envers Ikoné (23 ans) a semble-t-il porté ses fruits. « Je le trouve de mieux en mieux depuis début septembre, estime-t-il. Il est très impliqué collectivement, il défend beaucoup et c’est capital pour un joueur de couloir. Il est investi mais il ne finit pas toujours bien ses actions. C’est la période qui veut ça, pas le profil du joueur. À une époque, il allait au bout et finissait très bien. Il sait le faire, ce n’est pas comme s’il ne l’avait jamais fait. Donc toute la problématique est de l’aider à le refaire et on travaille pour. »