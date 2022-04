LOSC : Gourvennec affiche deux gros regrets face à Angers

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

« On était sur trois victoires consécutives à l’extérieur. On voulait continuer. Après, on est tombé sur une équipe très bien regroupée et disciplinée. Elle nous a offert peu d’espace. On a beaucoup manœuvré. On avait souffert la semaine dernière contre Bordeaux avec un bloc encore plus bas en deuxième mi-temps, mais là, on a eu le contrôle du ballon. On n’a pas été très juste. On a eu du mal à changer de rythme, notamment en première mi-temps. On prend ce but sur une transition, on savait qu’il était fort là-dessus », a déploré Jocelyn Gourvennec, qui regrette le temps mis par ses remplaçants (Zhegrova, Onana) à rentrer en jeu.

« On doit faire le double changement avant de prendre le but. C’était décidé, mais le temps qu’on les appelle, on prend le but. C’est un peu embêtant parce qu’un changement comme cela à 0-0 ou 1-0, ce n’est pas pareil. Le dernier quart d’heure est pour nous, mais ça a été trop imprécis pour mettre ce deuxième », a-t-il conclu.

Gourvennec après Angers - LOSC Ce dimanche, le LOSC a calé à Angers (1-1). Une nouvelle contre-performance contre un acteur du maintien qui pourrait coûter très cher dans la course à l'Europe. A l'issue du match, Jocelyn Gourvennec a cherché des explications à ce résultat frustrant.

