LOSC : Gourvennec annonce deux absents et ne s'interdit pas d'aligner Ben Arfa contre l'OL

Le point santé

« On a récupéré un groupe au complet pour Chelsea. C’est vrai que Renato était un peu incertain jusqu’au bout mais il a pu tenir sa place et il se sent bien. On a Benjamin qui est suspendu suite à la révocation de son sursis et Burak toujours gêné à ses adducteurs. Autrement, on a un groupe au complet ».

Sur l'état physique des troupes

« On a eu cinq jours pour récupérer de notre match à très haute intensité de Chelsea (…) Je trouve que les joueurs ont plutôt bien récupéré compte-tenu de ce que les joueurs ont mis dans ce match (…) Il y a de la déception après la défaite à Chelsea mais on garde la possibilité de se qualifier au retour. Même si cette possibilité n'est pas élevée, on donnera tout. On va se préparer pour faire un match incroyable devant notre public ».

Sur les difficultés offensives

« On se crée moins de situations que ce qu'on faisait dans un passé encore récent mais il faut qu'on continue, qu'on insiste. On prépare plutôt bien. Après, on a plus de mal dans les 20 derniers mètres. Les joueurs ont bien conscience de ça, on a insisté là-dessus. Les choses peuvent tourner car l'état d'esprit est là ».

Sur la possibilité de lancer Zhegrova ou Ben Arfa contre l'OL

« C'est bien d'avoir plusieurs choix possibles plutôt que d'être contraint à un seul choix. Hatem et Edon travaillent bien. Ils s'acclimatent bien dans la vie du groupe et dans les séances. Quand ils sont arrivés, c'était important qu'ils comprennent bien comment on joue et qu'ils découvrent leurs partenaires. On a un peu plus de recul maintenant, ils sont biens et postulent pour Lyon ».

Sur l'OL

« On a des parcours assez semblables sur la saison. Nous sommes deux équipes qui avons lâché des points. Nous sommes distancés au niveau des places au classement mais pas des points. Nous sommes encore tous les deux dans la bagarre. Nous comme eux souhaitons faire une grosse fin de saison pour se rapprocher des places de tête. L'opération est toujours en cours. On a pris du retard et on travaille pour ça... »

Sur l'objectif de remontée au classement

« Il reste encore 13 matchs. Il y a une trêve internationale qui arrive après le match de Nantes et notre objectif sera d'être positionné pour le sprint final à ce moment-là. Même si le classement ne nous satisfait pas et qu'il n'est pas conforme à ce qu'on veut, on reste proche au niveau des points. On a quatre matchs entre Lyon, Clermont, Saint-Etienne et Nantes. On veut faire une série pour être mieux positionné ».