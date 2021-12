LOSC : Gourvennec annonce une bonne nouvelle et un problème avant Troyes

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception de Troyes, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, l'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, a fait le point sur son effectif avant cette rencontre. Seul Léo Jardim, qui se remet d'une blessure aux cervicales, manque à l'appel.

"On a un groupe au complet, pas de suspendu, on a récupéré tout le monde. On a seulement Léo Jardim qui est en soins et reprise. C’est le seul qui manque à l’appel", a déclaré Jocelyn Gourvennec avant revenir sur l’état de la pelouse du Stade Pierre-Mauroy.

"Je ne sais pas pourquoi c’est comme ça. Je n’ai pas envie d’accabler les jardiniers. Il doit y avoir un problème dans le substrat même de la pelouse, les joueurs perdent leurs appuis. C’est un problème parce que ça ne permet pas de faire ce qu’on veut en terme de jeu. Il vaut mieux ne pas prendre de risque. Il y a des glissades, des pertes d’appuis ou des fautes techniques. Je ne suis pas décideur, je ne suis pas aux manettes pour ça. On voit des super pelouses un peu partout, ça s’est nettement amélioré en France. Le nôtre est vraiment difficile."

EN DIRECT : suivez la conférence de presse avant #LOSCESTAC https://t.co/uXIaSDPYYo — LOSC (@losclive) December 3, 2021