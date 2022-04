LOSC : Gourvennec annonce une mauvaise nouvelle pour Botman et Yilmaz avant le RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

À la veille de la réception du RC Lens, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour l'entraîneur des Dogues de faire le point sur les forces en présence pour ce derby du Nord.

Botman toujours forfait, Yilmaz incertain

"On récupère Timothy Weah, qui était suspendu. Sven Botman est absent, on espère qu'il sera de retour la semaine prochaine. Il a toujours une zone d’inconfort qui est embêtante, une blessure particulière. Il est gêné. On repousse encore son retour. Burak Yilmaz est malade, il est incertain", a révélé Jocelyn Gourvennec devant la presse.

EN DIRECT : suivez la conférence de presse avant #LOSCRCL https://t.co/hwOPz7f7gy — LOSC (@losclive) April 15, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur