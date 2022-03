LOSC : les blessés, la fin de saison, ses joueurs... Gourvennec était en conférence de presse avant Nantes

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le groupe

« Renato est toujours dans son programme individuel, Botman a une lésion a un muscle fessier. Zeki ce n’est pas méchant on verra demain comment il est. Pied est devenu papa pour la deuxième fois, on fera le point demain aussi »

La fin de saison

« On est dans une saison très dense. Le parcours en LDC a été très dense. On s’est beaucoup battu avec des hauts et des bas. On est le LOSC, toujours dans un objectif de performance pour le haut de tableau ça sera notre objectif jusqu’à la fin de la saison. »

La polyvalence de ses joueurs

« Y’a des joueurs capables de faire différentes choses. Quand il y a des changements comme ça je les vois avant évidemment pour leur expliquer. Alors pas Amadou mercredi, on ne pouvait pas prévoir ce scénario-là, et amadou s'est très bien adapté. Mais en règle générale, quand on module, quand on fait des ajustements, on se voit avant le travail on en parle c’est important. »

Les performances de Burak Yilmaz

« Il se sent mieux. C’est aussi parce qu’il se sent mieux qu’il a démarré le match. Il a été perturbé ces dernières semaines pour différentes raisons, sportives et autres. Il y a eu plein de petites choses qui sont venu le perturber. Je trouve qu'il est-il est revenu à un bon niveau d'abord à l'entraînement et puis après en match. Il l'a montré mercredi, il a fait un match de titan devant, comme il est capable de le faire. On a besoin de ce Burak là »

La polyvalence de Djalo

« Tiago c'est un garçon qui, malgré son jeune âge, a beaucoup d'expérience. Il est arrivé il y a quelques saisons sur la pointe des pieds à Lille et il s'est affirmé année après année. Cette année je pense qu'il s'affirme encore plus et il a répondu présent de manière admirable quand Sven Botman était absent. Il a vraiment fait des matchs très pleins, très propres et il a cette polyvalence qui nous permet de le faire jouer partout derrière. Cette polyvalence il faut qu'il la conserve, même si à terme il jouera dans l'axe c'est une évidence. »

Pour résumer L'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, était présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du FC Nantes, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur