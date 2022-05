LOSC : Gourvennec fait le point avant Nice et déplore quatre absents

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Le groupe

« Xeka est toujours blessé. Il n’a pas repris. Botman, André et Renato Sanches sont tous les trois suspendus pour le prochain match. »

La composition

« On verra. Il y a plusieurs possibilité pour pallier ces absences et on trouvera la meilleure formule. Ça sera peut-être un joueur qui ne joue pas à son poste de prédilection. Le métier d’entraîneur c’est de s’adapter et trouver des solutions même quand il n’y en a pas beaucoup. »

Le temps de jeu des jeunes

« C’est toujours intéressant de lancer des jeunes. Je l’ai toujours faits dans les clubs que j’ai entraîné. Le but n’est pas non plus de d'envoyer les jeunes au casse-pipe. Après, le club a un fonctionnement où c'est le c'est le club qui décide de de qui basculent chez les pros ou pas moi après je m'adapte à je m'adapte à ça. »

Un éventuel départ du LOSC

« Je ne peux pas commenter ça, c'est une question qu'il faut poser à mes dirigeants, aux actionnaires. Moi je suis entraîneur du LOSC, et je suis très content d'être l’entraîneur du LOSC. En fait je ne peux pas commenter plus, nous on fait des réunions pour préparer la saison prochaine. Je prépare, je fais mon job, je n’ai pas d'état d'âme. Je ne peux rien dire de plus. On posera les choses en fin de saison. »

Sur le match aller

« C'est sûr que c'était un mauvais moment. C'était le retour à Mauroy roi c'était là les retrouvailles de l'équipe avec son public, à la fois pour fêter le titre de champion de l'année d'avant et puis le trophée des champions. Ça avait été un match très bizarre, totalement irrationnel, maintenant on est à l'autre bout du championnat à deux matchs de la fin et évidemment que ça va être un ça va être un match engagé, disputé. Faut qu'on ait ça dans un coin de notre tête, parce que ce qui s'était passé ce jour-là n'était pas n'était pas le reflet de de notre niveau de notre état d'esprit. »

Les chants sur Sala

« C’est de l’incompréhension, je ne comprendrais jamais ça et je trouve ça abdominale. Je n’ai pas de mots. »

