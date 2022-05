LOSC : Gourvennec demande plus de respect à son égard

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Alors que son équipe est 10e de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat, Jocelyn Gourvennec est plus que jamais sur la sellette sur le banc du LOSC. Interrogé sur son possible départ en conférence de presse, l'entraîneur des Dogues a demandé plus de respect à son égard.

"Je mérite un peu plus de respect"

"J’ai la faiblesse de penser que je mérite un peu plus de respect, ce n’est que mon sentiment d’homme et d’entraîneur… Mais je ne peux pas me disperser sur ce qui peut se dire. Je ne veux pas passer pour une victime, ce n’est pas mon état d’esprit. Le plus important c’est d’être professionnel, de mener le vestiaire et je pense que ça se passe bien", a lâché Jocelyn Gourvennec avant le déplacement ce samedi sur la pelouse de l'OGC Nice.

EN DIRECT : suivez la conférence de presse avant #OGCNLOSC https://t.co/pJHe4OZQnO — LOSC (@losclive) May 12, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur