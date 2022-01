LOSC : Gourvennec donne une excellente nouvelle pour Ben Arfa

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Sa santé, le groupe

"Je suis négatif en ce moment, si le test est encore négatif ce jour, je serai à Brest demain. Le groupe est au complet, pour la première fois cette saison. Nos recrues sont là."

Ben Arfa

"Hatem va bien, s'est entrain normalement. Depuis qu'il a signé, il a repris avec le groupe hier. Il est plutôt en jambes, bien dans sa tête. Si il sera dans le groupe ? Oui. C'est un joueur spécial, vous le savez. A Nice, à Rennes et à Bordeaux, il avait déjà repris après une coupure. Donc, il connaît. On verra sur la durée d'un match, bien entendu. Il est apte, il se sent bien, donc il sera présent."

Lorient

C'est une mission accomplie avec un match qui était piégeux. En seconde période, on a plus été dans le gestion et c'est donc un axe de progression pour nous. Il faut savoir appuyer encore sur l'adversaire, on se doit d'être plus féroces."

Brest

C'est une très bonne équipe. Ils étaient venus chez nous débuter une série impressionnante. Là, ils sont moins bien, mais c'est une équipe qui a beaucoup de qualités. Il y a des bons joueurs dans toutes les lignes. On devra être très bien organisés et dans l'esprit du jeu."