LOSC : Gourvennec est ravi de tomber sur Chelsea !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le LOSC a tiré le gros lot ce midi avec Chelsea en 8es de finale de la Ligue des Champions. Pas de quoi miner le moral de Jocelyn Gourvennec, ravi de pouvoir préparer un tel double affrontement contre le champion en titre.

« C’est magnifique, a-t-il réagi au micro de Canal+. On a réussi notre défi en phase de groupes et maintenant on a un gros match face à Chelsea. On est très heureux d’avoir ce match à préparer dans quelques semaines. C’est évidemment une très grosse équipe mais on va faire comme on fait depuis le début de la compétition, c’est à dire jouer à 100%. »

L’entraîneur du LOSC est surtout très heureux pour les supporters du LOSC. « Il ne faut pas penser à la difficulté du match, c’est un très beau défi avec le match retour dans un stade plein, a-t-il ajouté. À 40 000 personnes contre Lyon, hier, on voit déjà le bruit que ça fait ! Maintenant, le sport est fait d’exploits, il y a toujours des outsiders qui sortent du bois. On a envie d’être de ceux-là. »