LOSC : Gourvennec fait le point sur son avenir après la débâcle contre Troyes

Le LOSC a surement dit adieu à l’Europe. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont perdu lourdement sur la pelouse de Troyes (3-0). Un match où les Lillois ont été réduits à dix puis à neuf après les cartons rouges de Sanches et Yilmaz. Vers la fin de la rencontre, les supporters du LOSC présents ont demandé la démission de Jocelyn Gourvennec. Une situation qui a fait réagir le principal concerné.

Pour Prime Vidéo, il évoque son avenir et s’il sera encore en poste la saison prochaine : « C’est une question de bilan, c’est une question de fin de saison. J’entends, mais je reçois énormément de messages de soutien parce que les gens savent aussi que j'ai respecté mon métier, j'ai respecté mon club tout simplement, depuis le début. Donc je reçois aussi énormément messages de soutien de la part de supporters, évidemment après il peut y avoir du mécontentement, mais on fera le point en fin de saison et puis on posera les choses. »

