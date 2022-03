LOSC : Gourvennec garde Yilmaz à l’œil et reçoit une bonne nouvelle avant Chelsea

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le LOSC a reçu une bonne nouvelle avant Chelsea. Victime d'un syndrome grippal et forfait pour la réception de l’ASSE (0-0, vendredi), Benjamin André est remis pour la réception des Blues, mercredi en 8es de finale retour de Ligue des champions (21h).

« Ça va mieux. Il s'est entraîné ce matin », a confirmé Jocelyn Gourvennec dans L’Équipe, au Domaine de Luchin, où les titulaires sont venus aux soins alors que les autres joueurs ont effectué une séance normale. Le LOSC ne sera donc privé que de Renato Sanches, victime d'une lésion à l'ischio-jambier de la jambe gauche face aux Verts (19e). Burak Yilmak sera bien là même s’il a perdu ses galons de titulaire.

« Burak a été perturbé par ses deux récents épisodes de blessure, rappelle le coach du LOSC. On a géré sa sortie (colère) à Brest (0-2, le 22 janvier) et on en a parlé en interne. Après, il est revenu en dents de scie. L’équipe a assez bien tourné. À lui de retrouver la confiance. On est là pour l’aider. Il n’est pas satisfait de comment ça se passe. Mais c’est un joueur d’expérience. Je fais en sorte de parler et de maintenir le contact. À lui d’aller chercher les choses. De retrouver de bonnes sensations. Il n’est pas dur à gérer. Il a beaucoup de personnalité. On ne le changera pas. Cela a été sa force toute sa carrière. Il ne faut pas que cela prenne le pas sur ce qu’il peut nous apporter et sur son rôle dans notre équipe. On reste attentifs là-dessus. »

