LOSC : Gourvennec invité à prendre une décision radicale avec Yilmaz

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Si le LOSC est branché sur courant alternatif depuis le début de la saison, c'est notamment parce que son secteur offensif ne donne pas entière satisfaction. Jonathan David bat certes ses records de buts personnes mais Burak Yilmaz, lui, est clairement moins en forme que la saison passée. Le Turc se bat toujours autant mais il ne fait plus la différence dans le dernier geste et, en plus, il multiplie les gestes d'humeur.

Que doit faire Jocelyn Gourvennec avec son leader offensif ? Interrogés par le site Le Petit Lillois, les supporters des Dogues se sont prononcés à une large majorité (70%) pour que l'entraîneur du LOSC assoie Yilmaz sur le banc pendant un petit moment, le temps qu'il retrouve la grande forme. Le technicien accèdera-t-il à leur demande, sachant que le bouillant attaquant pourrait en prendre ombrage ?

Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı Bırakma Kararı Aldı https://t.co/k6i9e7CjKS — Doğu Karadeniz Haber Ajansı (@DoguKaradenizHA) November 10, 2021