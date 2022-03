LOSC : Gourvennec livre la recette pour créer l'exploit face à Chelsea

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Après le match nul concédé ce vendredi par le LOSC face à l'AS Saint-Etienne (0-0), en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec a évoqué la réception ce mercredi de Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Malgré la défaite à l'aller (2-0), l'entraîneur des Dogues veut croire en un exploit de son équipe.

"Si on veut faire un exploit, il ne faudra pas faire d’erreurs"

"Ce sera un match complètement différent. On avait fait un très bon match. Il faut qu’on soit à un très bon niveau, qu’on emmène le public avec nous. On aura besoin de notre public. Il faudra bien s’y prendre pour créer du doute. Si on veut faire un exploit, il ne faudra pas faire d’erreurs. C’est un "big" match, et on répondra présent. Ce sera un match difficile, mais on ne peut pas s’empêcher de rêver d’un exploit. J’ai conscience que l’on peut considérer que c’est impossible. On va jouer Chelsea, ce n’est pas une équipe lambda."