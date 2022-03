LOSC : Gourvennec n'a plus qu'une incertitude avant Chelsea

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Après le 0-2 du match aller, vu la démonstration de Chelsea et vu son statut de champion du monde, on avait peu de doute sur l'issue de ce 8e de finale de la Champions League. Mais depuis, le conflit russo-ukrainien a fait des ravages chez les Blues, dont le propriétaire, Roman Abramovich, a vu ses avoirs gelés. En conséquences, le club ne peut même plus acheter de l'essence pour le bus de l'équipe et les joueurs envisagent tous de partir ! Le LOSC peut profiter du malheur des autres, à condition de réaliser une grosse performance mercredi soir.

Pour cela, selon La Voix du Nord, Jocelyn Gourvennec aurait déjà une idée très précise de son onze de départ : "Benjamin André sera normalement en mesure de tenir sa place contre les Blues. Jocelyn Gourvennec n'aura pas beaucoup de solutions et va l'aligner au cœur du jeu, comme à l'aller, avec Xeka. Le technicien nordiste ne devrait pas bouleverser son onze de départ en Coupe d'Europe. Sauf pépin de dernière minute, il ne va pas toucher à cette défense qui reste sur cinq clean-sheets en Ligue 1.

L'incertitude demeure sur l'attaquant qui épaulera Jonathan David. Transparent vendredi, Hatem Ben Arfa est en balance avec Burak Yilmaz".