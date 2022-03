LOSC : Gourvennec ne déplore aucun absent pour l'ASSE et ne veut pas penser à Chelsea

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC reçoit ce vendredi l'AS Saint-Etienne, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec, a annoncé qu'il disposait d'un groupe au complet pour cette rencontre.

"On a un effectif qui est au complet. On a aucun suspendu. C’est toujours mieux. Je me méfie toujours du sujet de la gestion. Pour nous, ce qui compte, c’est le match de Saint-Étienne demain. On aura le temps entre vendredi et mercredi de se préparer pour le suivant. Ensuite, on n’aura plus que trois jours pour Nantes. Aujourd’hui, c’est Saint-Étienne, on a un effectif au complet et c’est mieux pour la dynamique et l’émulation dans le groupe. J’aurais des choix difficiles à faire, mais c’est mieux d’avoir à les faire. Le fait d’avoir tout le monde pour les échéances qui arrivent est forcément un plus."

