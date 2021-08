LOSC : Gourvennec persiste et signe pour sa grande trouvaille de l'été

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Depuis son arrivée au LOSC, Jocelyn Gourvennec a fait redescendre Yusuf Yazici d'un cran. Le Turc évolue à présent dans l'entre jeu, devant la défense. C'est dans ce rôle qu'il a joué à Metz, et sa prestation a été mitigée, à l'image de celle de son équipe.

Comme le note le site Le Petit Lillois, Yazici, sur corner, a permis à Sven Botman de marquer, et il a été précis dans ses passes (89 % réussies). En revanche, l’ancien joueur de Trabzonspor n'a pas franchement brillé sans le ballon, défensivement (1 interception, 13 ballons gagnés, 7 ballons perdus et 3 duels remportés sur 7). Mais en conférence de presse d’après match, Jocelyn Gourvennec a laissé entendre qu'il allait renouveler l'expérience : « C’était un peu tôt pour Onana, a expliqué l'ancien rennais. Il a intégré le groupe jeudi sur la séance à J-3 qui est souvent la séance de préparation au match. Il fallait qu’il trouve ses marques. Le lancer comme ça dans un collectif bien huilé, ca n’aurait pas forcément été un cadeau. Yusuf (Yazici) a fait toute la préparation à ce poste-là, au cœur du jeu. Il a réalisé un très bon match contre le Benfica, il a cette qualité de passe dans la récupération et cette grinta. » A revoir, donc...