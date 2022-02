LOSC : Gourvennec rappelle Yilmaz à l’ordre et a une bonne surprise avec Ben Arfa avant le PSG

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Au complet, le LOSC pourrait bien enquiquiner le PSG demain au stade Pierre-Mauroy (20h45) s’il a la bonne idée de se mettre en mode Ligue des champions. À Brest, le 22 janvier dernier, ce ne fut pas le cas (0-2) avec notamment un geste rageur de Burak Yilmaz à l’attention de Jocelyn Gourvennec à sa sortie. Depuis, le coach des Dogues a rappelé son attaquant turc à l’ordre.

« il y a eu cet énervement-là mais pas d’autre dans le vestiaire. Une fois que le match était terminé, c’était terminé. On en a reparlé à tête reposée. Cela va être un élément important pour la deuxième partie de saison car on veut relever les défis, a-t-il expliqué. On n’est pas là où on le voudrait au classement mais c’est très serré. On va avoir besoin de maîtriser nos nerfs. Je parle souvent de contrôler ses émotions et d’avoir du self-control dans les matchs. On en a souvent mais là on a montré des failles. Il faudra s’en souvenir parce que l’on ne peut pas se permettre des failles sur notre deuxième partie de saison. »

Pour se refaire une petite santé, rien de mieux que de pouvoir compter sur les services d’un Hatem Ben Arfa qui pourrait d’ores et déjà être revenu à son top niveau physique. Après avoir bluffé Benjamin André, l’ancien crack du PSG a scotché Gourvennec. « Il montre de très bonnes aptitudes sur le plan athlétique, il a de bonnes sensations, a-t-il souri. Il sera encore mieux dans les semaines à venir en jouant et en s'entraînant régulièrement. C'est vrai que c'est une bonne surprise de le voir à ce niveau après cette coupure. Il va être intéressant pour nous. »

