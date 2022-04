LOSC : Gourvennec réagit au comportement de Ben Arfa !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Lors du match contre les Girondins de Bordeaux, une grosse altercation a eu lieu entre Jocelyn Gourvennec et Hatem Ben Arfa. L’ancien joueur du PSG a tenu des propos impardonnables à l’encontre de son entraîneur.

Pour la première fois, le coach du LOSC revient sur cette affaire : « Un joueur a eu un comportement inapproprié à l'intérieur du vestiaire, dans l'après-match. C'était difficilement compréhensible et pour moi peut être encore plus parce que j'avais beaucoup d'affection pour ce joueur. Le président a une règle : on ne touche pas au club, on ne touche pas à l'équipe, et on ne touche pas à l'entraineur. Partant de là, le club a engagé une procédure qui est en cours. Le joueur a été dispensé d’entraînement cette semaine. Je pense que le club communiquera une fois que la procédure sera avancée. Pour moi, il n’y a rien ni personne qui est au-dessus du LOSC. »

Pour résumer Jocelyn Gourvennec était présent en conférence de presse avant le déplacement du LOSC à Angers, pour la 31ème journée de Ligue 1. L’occasion de revenir sur Ben Arfa. Le coach du LOSC laisse entendre que l'on ne verra plus l'ancien parisien sous les couleurs du LOSC.

Bastien Aubert

Rédacteur