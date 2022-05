LOSC : Gourvennec saisit d'un doute sur son avenir chez les Dogues ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Au micro de Canal+, l'ancien coach de Guingamp a donc invité sa direction à bien peser le pour et le contre avant de trancher son cas mais son discours ressemblait fortement à celui d'un condamné tentant de sauver sa place. Ses mots :

« Je suis bien à Lille. Il faudra poser la question au président et aux actionnaires. On a fait de très belles choses cette année. Une saison d'après-titre c'est dur, il y a eu des imperfections, des matchs ratés, on a manqué de réussite, mais il y a beaucoup de positif. J'ai l'impression que le négatif l'emporte. Remporter le Trophée des champions et faire notre parcours en Ligue des champions, je le souhaite à beaucoup d'entraîneurs ».