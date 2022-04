LOSC : Gourvennec sous-entend que les difficultés de son équipe remontent à l'ère Galtier

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Troyes, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, l'entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec, est revenu sur les difficultés de son équipe à s'imposer face aux adversaires plus modestes. Pour lui, elles dates de la saison dernière où c'était Christophe Galtier sur le banc des Dogues.

"Les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui"

"C’est un paradoxe évident, mais les problèmes ne datent pas d’aujourd’hui. L’année dernière, Lille avait déjà du mal à manœuvrer correctement face aux blocs bas. Et cette année, nous avons eu les mêmes problèmes. Je pense que c’est lié aussi au profil de notre équipe et de notre volonté d’animation. Maintenant, il faut oublier ses problèmes et donner le maximum pour passer la rencontre face à Troyes. On n’a pas de marge, donc je n’ai pas envie d’être dans le calcul. Cela ne nous aidera pas à mieux jouer." Culotté de la part de Jocelyn Gourvennec lorsqu'on se rappelle que le LOSC a été sacré champion de France la saison dernière.

Fabien Chorlet

Rédacteur